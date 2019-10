Vergeet alle ellende met maandverband, smeltende gletsjers, wolven in woonwijken, huilende NOS-journalisten, plofkraken, Albert Heijn-commercials, de VAR en/of roetveegpieten. Weet u wat pas ECHT ERG is? Mark Rutte gaat voor 4 MORE YEARS. Volgens VVD-perschef Wouter de Winther hedenochtend op de staatsomroep wordt Mark Rutte gewoon weer lijsttrekker der VVD en krijgen we na de verkiezingen van 2021 gewoon weer een kabinet Rutte IV. Eigen schuld, dikke bult. GA DAN.