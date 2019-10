Vandaag de belangrijkste voetbalwedstrijd van het jaar in Nederland, de Klassieker tussen Ajax en Feyenoord. Helaas is de eindstand al bekend en dat is niet per se omdat Ajax zo goed is, het is omdat Feyenoord zo rammend slecht is. Die fans in Rotterdam maken zich de hele tijd druk om een nieuw stadion ja/nee maar ze moeten een keer een beetje BELEID eisen (van een directie die er niet is). Dus, wat moet er bij Feyenoord gebeuren om een keertje van Ajax te winnen? De enige oplossing op dit moment is ALLE SPELERS in de prullenbak gooien. Dan maar gewoon een jaartje lekker met de Onder-19 gaan ballen, want dan eindig je ook nog wel in de middenmoot van de Mickey Mouse Eredivisie en dan kun je daarna verder bouwen. We zullen even DE HELE SELECTIE onder de loep nemen en waarom ze ALLEMAAL op mogen zouten. NA DE KLIK.

UPDATE: RUST. 4-0 voor Ajax. Het is nóg erger dan we al dachten.

UPDATE: 4-0. Na de klik nog steeds een belangrijk oordeel over alle spelers van Feyenoord.

Berghuis. Deze gozer denkt dat hij het mannetje is, met zijn haartjes strak in de gel en zijn aanvoerdersbandje enzo, maar als het effe niet loopt krijgt hij kortsluiting en deelt hij van die onnozele schoppen uit. Voetballen kan-ie als enige van de club wel, maar soms moet de beuk erin en dan is Berghuis de eerste die afhaakt. Hij staat zijn mannetje als het elftal lekker draait en dat doet Feyenoord niet zo vaak. Donderdag bijvoorbeeld, tegen Young Boys Bern, staat hij 90 minuten lang klavertjes vier te zoeken. Op een kunstgrasveld.

Jörgensen. Deze maat is CONTINU geblesseerd. Jörgensen is de teen van Sekou Cissé, maar dan verpakt in het lichaam van Jörgensen. En we snappen ook wel waarom hij nooit meer op het veld staat, want hij ligt natuurlijk in die woontoren van 'm te knallen met z'n vrouw. Hij had aan Newcastle verkocht moeten worden toen het nog kon. Nu kunnen we hem weggeven aan fucking Dordrecht.

Narsingh. Wat deze makker op een voetbalveld doet is ons onduidelijk. Narsingh is de haas die in de koplampen staart en dan, zonder een poging tot weglopen, afwachtend zijn dood tegemoet gaat. Het is precies wat Narsingh op het voetbalveld doet: in de weg staan. Ja, hij kan hard rennen, maar zet Usain Bolt met een blinddoek in een doolhof en het wordt ook niks. Het mooie is: hij kwam transfervrij dus hij kostte niks, dan kan hij ook mooi bij het vuilnis.

Larsson. We mogen niet schelden met 'mietje' wegens homofoob enzo maar deze maat is wel echt het schoolvoorbeeld van een mietje, en dan niet in de homoseksuele zin van het woord, maar gewoon in de mietjeszin van het woord. Larsson is een mietje. Een buitenspeler is gemaakt om mannetjes te passeren, maar Larsson komt nog geen lantaarnpaal voorbij. Gelukkig heeft hij wel altijd van die mooie gekleurde muiltjes aan zijn frêle voetjes, zodat alle tegenstanders weten dat Feyenoord een mietje in de opstelling heeft.

Sinisterra. Leuk hoor, zo'n twintigjarig talentje, maar hoe kan het dat deze maat de kastanjes uit het vuur moet halen in de voorhoede? Goed hebben we 'm nog nooit zien spelen, maar als je twintig blinde paarden in je stal hebt is het ook wel logisch dat het enige raspaard zich ook verlaagt tot dat niveau.

Toornstra. De verpersoonlijking van dit Feyenoord. Toornstra kan echt helemaal niks, behalve een beetje heen en weer rennen. Toornstra is een slechte uitvoering van Dirk Kuyt. Weliswaar iets knapper, maar zonder de gouden pik. Wij twijfelen zelfs of Toornstra wel een pik heeft want hij voetbalt als een oud wijf.

Kelly. Een dwerg van 1.63 meter die beloofde wel effetjes te gaan bikkelen op het middenveld. De laatste Nederlander met een lengte van 1.63 werd geboren in 1955 en deze toffe jongen denkt tussen een boel trekkerbandvreters uit de polder wel even de lijntjes uit te gaan zetten - met zijn indrukwekkende carrière op het tweede niveau van Engeland. Die schopcompetitie, is dat het niveau dat Feyenoord moet nastreven? Nee, en dus wieberen met dit gappie.

Ayoub. Deze maat kwam met veel tamtam over van FC Utrecht, maar als het om de knikkers gaat is de bek ineens wat minder groot - net als de prestaties. Ayoub moet gewoon lekker terug naar een club van zijn niveau. FC Utrecht, FC Twente, ADO Den Haag, dat werk. Lekker een beetje rommelen in de marge zodat die 50.000+ mensen in De Kuip zich niet tweewekelijks groen en geel hoeven te ergeren aan je achterlijke onkunde.

Fer. Deze G heeft dus op een WK gespeeld en hij was helemaal de bikkel in de Engelse competitie. Nou, bij Feyenoord is hij een grote doet. Als je een kerel bent neem je de ploeg bij de hand, omdat je weet dat Berghuis het sowieso niet doet. Maar nee, Fer staat een beetje omhoog te kijken, met pijn aan zijn nek, vanwege al die ballen die de houthakkers achterin blind naar voren rammen. Weg ermee, met deze gozer, het liefst Fer weg.

Tapia. Al jaren moeten we horen dat Tapia echt talent heeft en dat hij bij de nationale ploeg van Peru ook zo lekker voetbalt. Nou, laat hem dan maar weer lekker naar Peru gaan, want in de Eredivisie is het kudt met peren. Tapia heeft één ding goed getraind de laatste jaren, en dat zijn de spieren in zijn reet, omdat hij zo goed op de bank kan zitten. Joehoe directie van Feyenoord. Geen idee of jullie bestaan, maar verkopen deze maat.

Kökcü. Johan Derksen kan er nog zo hard van balen dat dit joch - zo Hollands als vlaai - voor een interlandcarrière bij Turkije heeft gekozen, maar laat hem lekker gaan naar dat 'kutland'. Bij zo'n talent heb je altijd het idee: zet hem op het middenveld van Ajax en hij speelt de sterren van de hemel. Zet hem bij Feyenoord op het middenveld en het is een slappe vaatdoek. Het is een futloos, matig, ongeïnspireerd meehobbelend makkertje, die ervan droomt zijn talent in te zetten voor een saluut voor zijn baasje Erdogan. GA DAN.

Burger & El Bouchataoui. Deze twee gangsters zijn zogenaamd 'grote talenten'. Het blijft frappant hoe weinig 'talenten' bij Feyenoord door weten te breken, ondanks die gigantisch grote bek dat ze de beste jeugdopleiding van het land hebben. Zo'n Burger ook: iedereen maar roepen dat-ie zo goed is. Nou, als die knakker écht zo goed was, had hij in het stuntelcarnaval van tegenwoordig heus wel een basisplaats gehad. Ergo, die Burger kan er geen zak van, en Bouchatoudinges kennen we niet eens.

Van Beek. Stel je voor dat je met 1.000 trekkers naar het Malieveld gaat, en dan komt er één eikel in een logge vrachtwagen met oplegger. De bestuurder van die vrachtwagen is Sven van Beek: die snapt er niks van. Ze hadden 'm als kind een keer richting de loopcoach moeten sturen, want hij loopt zo krom als Van Hanegem. Het verschil tussen die twee: Van Hanegem was een wondervoetballer en bij Van Beek is het een wonder dat hij voetballer is. Omdat Van Beek ook niet kan verdedigen, kun je 'm net zo goed door de plee spoelen.

Senesi. PROEST. Tikt de scouting zeven miljoen euro af voor een of andere Argentijnse sluipmoordenaar, zakt meneer tegen FC Emmen finaal door de mand en fakkelt z'n trainer 'm finaal af dat het 'niet zijn aankoop was'. Maar goed, laten we 'm maar een kans geven. En maak hem ook maar aanvoerder ofzo. Hij is de enige die mag blijven, omdat-ie zo duur was.

Haps. Hoe kan het toch dat alle spelers die worden overgenomen van subtoppers bij Feyenoord compleet door de mand vallen. Larsson, Haps. Deze knaak kostte zes miljoen euro en daarvoor in ruil kunnen er twee dingen gebeuren. 1. Haps is geblesseerd. 2. Haps speelt een kudtwedstrijd. Hoe is dat dan mogelijk?

Van der Heijden. Die is door Feyenoord zelf al afgekeurd en dat zegt genoeg.

Johnston. Wie is deze gozer eigenlijk? Heeft iemand al gezien dat hij überhaupt kan voetballen of is hij gewoon de materiaalman ofzo?

Malacia. Zie Burger & El Dinges.

Karsdorp. Ging als een hele meneer naar Rome, was daar alleen maar geblesseerd en terug in Rotterdam blijkt dat hij in het buitenland alleen maar slechter is geworden. Dat is wel knap hoor, slechter worden als je mag afkijken bij allemaal van die Italiaanse beulen. Karsdorp is vooral hartstikke druk met het tatoeëren van zijn lichaam, maar dat maakt niet dat hij er stoer uitziet. Als je Rick Karsdorp blauw verft is het gewoon een smurf. De rechtsbacksmurf, die altijd als laatste wordt gekozen bij het partijtje.

Edgar Ié. Wat dacht deze maat in Bern, ik ga effe een potje volleybal spelen? Ga dan gewoon lekker wisselen, pietertje. En, wonder boven wonder, een paar minuten later ging Ié daadwerkelijk naar de kant. Die zag zelf ook wel in hoe belachelijk slecht hij is en nu streeft hij maar een carrière na als thuisbakker. Huh maar waarom thuisbakker? Ja whatever, als hij maar weg is uit het eerste van Feyenoord.

Botteghin. Hij was erg belangrijk hoor, bij het kampioenschap destijds, maar nu is Botteghin 52 en dus moet hij lekker op een ander niveautje gaan voetballen. Doorselecteren, heet dat, maar dat kennen ze bij Feyenoord niet, want in het bestuur en in de scouting zitten kennelijk alleen maar blinde idioten. Hoe moeilijk kan het zijn? Van der Heijden verkopen aan Vitesse, Botteghin oprotten naar FC Groningen, andere spelers inpassen. Klaar.

Geertruida. Leuk hoor, als je de vierde back van Feyenoord bent, maar deze makker is natuurlijk van het niveautje NAC Breda. Vroeger, toen de lucht nog schoon was en de seks nog smerig, had Feyenoord pas verdedigers. Ulrich van Gobbel, daar durfden aanvallers niet eens tegen te spelen. Ruud Heus. John de Wolf. Henk Fräser. Hell, zelfs Errol Refos. En nu is er Geertruida, een jochie, een ventje, een kindje.

Vermeer. Deze maat kan er ook niks aan doen dat die tien kneuzen voor zijn neus zo slecht zijn. Weet je wat, Vermeer is na Senesi de tweede die mag blijven. Throwback naar die keer dat de van Ajax overgekomen Vermeer op Wikipedia de bijnaam 'Het Penisgezicht' kreeg en Ajax-fanzender AT5 daar een ronkend stukkie over tikte - en gauw weer offline haalde.

Marsman. Deze maat is de derde keeper en dat is veel eer want keepen kan hij totaal niet. Bij alle clubs waar hij speelde verloor hij de concurrentiestrijd van een andere keeper en dat zegt genoeg. Op een gegeven moment moet je dan gewoon een ander beroep kiezen, ware het niet dat Marsman voor de lol gewoon lekker op de tribune gaat zitten ruften. Dra-ma-tisch.

Bijlow. Deze maat is net als heel veel van zijn ploegmakkers de helft van de tijd geblesseerd en dat is ook helemaal niet erg, want Bijlow heeft de uitstraling van een rol pleepapier. Bijlow begon bij Feyenoord aan het seizoen als eerste keeper, maar dat zou hij bij geen enkele andere club geweest zijn. Bizot, Zoet, Onana, Hahn, Drommel, Padt, Paes, Koselev, Coremans, Mous, Vaessen, Telgenkamp, Pasveer en die paar die we nog vergeten zijn: allemaal beter dan Bijlow. Zelfs de tweede keeper van PSV, Unnerstal, is een klasse beter dan Bijlow. Ajax heeft zelfs ZES keepers die beter zijn dan Bijlow: Onana, Varela, Scherpen, Kotarski, Van Bladeren en Reiziger. Sad.

Evora. Deze gozer kennen we niet eens. Mag ook weg.

Hieronder een selectiefoto van de laatste Feyenoorders die wél het gras opvraten, we weten het nog goed, het was 1993. Alvast gefeliciteerd met de zege, Ajax.