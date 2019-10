Jommes het is verdorie oktober, d'r liggen al mensen met de griep onder de wol, de marathonschaatsers draaien hun eerste rondjes, snert is in de bonus, kuub haardhout is geleverd, E-erben Wennemars heeft Matthijs alvast een appje gestuurd, de vogels vliegen naar het zuiden - en buiten wordt het gewoon het gewoon heeeeeerlijk twintig graden witbierweer. Allemaal de schuld van het klimaat enzo. To-do-lijst: winterjas terug in de kast proppen. Vlees kopen. Bbq nog één keer oppoetsen. Lijf in bikini proppen. Insmeren. Pina colada harken. En DIT TOPIC herlezen, hét referentiekader als het gaat om 'hé het is twintig graden'-topics. Nadoen is zinloos.