Onze Zuiderzeepolders. Wat waren we ooit trots op het schitterende zelfgemaakte Land uit Zee. Boeren werden speciaal geselecteerd om daar te mogen wonen en werken. Slechts 1700 superboeren werden na de Tweede Wereldoorlog door de Nederlandse overheid oké bevonden om het nieuwe land te pachten en bewerken. (Kijk deze geweldige aflevering van Andere Tijden.) Terug naar de onze. Anno 2019 is Flevoland ten dode opgeschreven. Waar eens de eeuwigdurende koolzaadvelden groots en geel tot de goddelijke einder strekten, wordt het nu een groteske zenuwachtige hel van torenhoge molenwiekende groengekte. Het achterland, van Kampen tot Zwolle tot Harderwijk, wordt één grote dodenakker van gehakselde vogelbeesten, waarbij die windversnellende superturbines ook nog eens gans de Hoge Veluwe + IJsselland gaan volkwakken met aangezogen fijn- en stikstof uit het vieze Westen. Angstaanjagende grafieken bij De Stentor. Maar het broeit in de polder.