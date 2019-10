Die van VICE zijn niet de snowflakes op de straat, het is de motherfucking gele sneeuw. Onder welke steen ligt degene die het artikel schrijft 'Wat er gebeurt als je je datingapps verwijdert en in het echt op mensen afstapt'. Nou wat zou er nou in godsnaam gebeuren, behalve dat je een MeToo-claim aan je kontje krijgt van andere Viceoïds. Van een clubje dat z'n eigen arme hoofdredacteur met een ongekende gretigheid heeft geslachtofferd kun je best veel verwachten maar de psychosociale kortsluiting is kennelijk zo heftig dat niemand z'n vinger op durft te steken door te zeggen: "Luister makkers, dit artikel is best wel crack." Waar komen deze mensen vandaan? Die zijn toch ook opgegroeid in een dorp, of in een stad, of op een plek waar je contact hebt met mensen? Of zitten ze vanaf hun geboorte gevangen in die cocon? Gebruiken ze écht de hele dag drugs?