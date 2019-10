Maar goed, hij zit er nu toch. Kan-ie net zo goed blijven. Trump kondigde maandag hernieuwde supersancties aan, z'n VP Mike Pence is onderweg naar Turkije om onderhandelingen over een staakt-het-vuren te leiden. Erdogan heeft aangegeven dat hij Mike Pence zelf niet zal ontmoeten, en dat Pence's Turkse evenknie het woord zal voeren. Voor een meeting met Trump zelf staat hij wel open. Er is veel fog of war, maar er verschijnen steeds meer berichten dat Turkije het zwaar heeft. Er zijn vooralsnog geen berichten dat Assad/Rusland in direct gevecht zijn geweest, maar wel verschijnen er zojuist berichten dat Assads troepen Manbij binnen gaan trekken, terwijl die stad ook natuurlijk ook door Erdogan & Makkers belegerd wordt. Ook zijn er berichten dat Turkse/FSA shells rond Kobani gevaarlijk dicht bij Amerikaanse SF-eenheden landden, waardoor de Amerikanen weer gewdongen worden gevechtsstelling te nemen. Ook gaan er berichten dat er Britse en Franse troepen zijn. Na de breek filmpjes van door Koerden geconfisceerde Turkse pantservoertuigen en Sultan Mourad Brigade-boys die steen en been klagen dat alle invasie-troepen zich terugtrekken. De moeder van die geëxecuteerde Koerdische politica vertelt trouwens dat het lichaam van haar dochter "verminkt" was: "I moved a cloth that covered her chest and face and found nothing left from her body but a small piece from her jaw."

Instant update: woordvoerder Erdogan corrigeert Erdogan, hij zal Pence toch zelf ontmoeten.

Invasie verliest glans

Finders keepers

Turkse Fox!

Live from Turkish-Syrian border as Syrian troops advance towards Turkish forces