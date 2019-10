De Partij voor de Dieren is in de rui. Na het wegvliegen van Femke Merel van Kooten en het plotselinge vertrek van partijleider Marianne Thieme, is partijvoorzitter Sebastian Wolswinkel vanavond op beestachtige wijze buiten gesmeten. De voorzitter wordt niet alleen ontslagen, maar direct geroyeerd. Wolswinkel was een voorstander van meer dialoog met de leden. maar dat past kennelijk beter bij mensenpartijen. Bij de Partij voor de Dieren wordt iedereen die niet schaapachtig meedoet met het Politburo onder leiding van meneer Hertsenberg Nico Koffeman nog slechter behandeld dan een Koninkpaard op de Oostvaardersplassen. Exit Sebastian Wolswinkel dus. En nu maar wachten tot Sebastian door kritisch weekblad De Groene Amsterdammer stevig aan de tand wordt gevoeld.

