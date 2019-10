Mijn naam is gezagvoerder Peter R. de Vries en naast mij zit eerste officier Peter R. de Vries. In de cabine wordt het personeel aangevoerd door Purser R. de Vries. Mocht er iets aan de hand zijn, druk op het knopje boven uw hoofd en dan staat er in een wip iemand voor uw neus, samen met een flesje wijn, met de hartelijke excuses. De veiligheidsinstructie hoeft u niet te bekijken, want daar heeft u toch helemaal geen verstand van. In het geval van nood of landing op zee doe gewoon wat Peter R. de Vries ook doet. Iedereen heeft vier meter beenruimte, dus gooi lekker de beentjes over elkaar en geniet van het on board entertainment. De film van de dag is zoals iedere dag 'De Heineken ontvoering'. Tevens staat er een brede selectie aan boeken tot uw beschikking. We hebben onder meer 'De ontvoering van Alfred Heineken' geschreven door Peter R. de Vries, daarnaast hebben we 'Alleen huilebalken hebben spijt' van Peter R. de Vries en het boek van de maand is 'De R van Rebel' van Peter R. de Vries, die tevens auteur van de maand is. Zoals u bij het binnentreden van dit vliegtuig hebt gemerkt hebt u allemaal de schoenen aan mogen houden en daarnaast heeft iedereen een zakje krentenbollen gekregen om lekker op te peuzelen. De parenclub bevindt zich aan de achterzijde van het vliegtuig. Bedankt voor het vliegen met Peter Air, dan hebt u altijd een alibi, al krijgt u er natuurlijk ook gewoon 2.500 euro voor. Fijne vlucht!