Transavia trending hedenmorgen, en allerlei headlines in de media (ja wij ook ja gvd zijn we er toch weer in getuind) omdat Peter R. de Vries een superhollandse krentenkakker is. Meneer moest twee (TWEE!) uurtjes krap zitten in een Transavia-toestel omdat hij enerzijds te lang is, en het anderzijds niet breed genoeg laat hangen. Benen wijd als een manspreader op een manier waarvan feministen hun krijsvolume opschroeven, half over de erfgrens van zijn single serving friends en dan publiekelijk tentoon spreiden dat je te cheap bent om op een korte charter een ruimer plekje te boeken. Sowieso, wie twittert er nou een foto van zo'n pauper vliegreis met een cheap seat carrier? Dáár zou je nou vliegschaamte over moeten voelen, snor!