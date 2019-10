We hebben z'n zoon maar effe onherkenbaar gemaakt want die kan er ook weinig aan doen dat z'n pa zo'n hypocriete weggooier is. Op de Blauwbrug staan, de vervelio uithangen, maar ondertussen een of andere reispik die samen met z'n privileges de hele wereld over is gevlogen. Mallorca, de Filipijnen, Dominicaanse Republiek, Verenigde Staten, Singapore, Indonesië, Australië, Zuid-Afrika, Swaziland, Honduras, Nicaragua, Belize, Colombia en vast nog wel een zwik Europese shit: deze dude heeft nog minder vliegschaamte dan Rob Jetten. En daar staat hij dan, heel erg dapper op de Blauwbrug, met twee dingen bij zich: 1. zijn zoon als schild om maar niet opgepakt te worden en 2. zijn principes, roeptoeterend om actie in de strijd tegen klimaatverandering. Martijn Reintjes (*) je bent een held echt waar.