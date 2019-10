Jammer dat de paraplumadammen zijn afgeschaft in de F1 want die waren de afgelopen dagen wel handig geweest in Japan - ze combineerden het nuttige met het nuttige, die meiden, alsnog moesten ze weg. Het was slecht weer in het land van de rijst en de zon; dankzij supertyfoon Hagibis ging de kwali zaterdag niet door, die was een paar uur geleden en Max start op P5 (uiteraard achter Ferrari & Mercedes). De storm is dus voorbij en voor de vroege vogels gaat er gewoon geracet worden. Nu maar hopen dat zo'n andere zero 'm niet in de eerste bocht in de RB-15 van Max kamikazet want we hebben niet voor niets de wekker gezet. Zin in sake nu. Livetweets na de klik!

UPDATE: Verstappen heeft een wereldstart en wordt na een bochtje in zijn reet gezeroo'd door kamikazekont Leclerc, het meest vervelende kneusje van het paddock. Zucht.

UPDATE: Exit Max. Merci Charles Leclerc.

UPDATE: Bottas wint. Vettel (die een valse start maakte en een straf had moeten krijgen) tweede. Hamilton derde. Leclerc (die Verstappen vermoordde) zesde, maar die moet ook nog een straf krijgen.