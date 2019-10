Nu komt het wel heel dichtbij het hart van de Amsterdamse democratie. De klimaatlangharigen - zeg maar de Einsatzgruppen van Extinction Rebellion - hebben deze zaterdag de Blauwbrug bij de Stopera bezet. Nu scheelt het dat het weekend is en de meeste mensen toch niet naar hun werk hoeven, maar voor de dienstdoende politie is het natuurlijk hartstikke vervelend. Moeten ze het waterkanon weer helemaal oppoetsen. Enfin. De douchebrigade heeft kennelijk aangekondigd ook naar de Nieuwe Herengracht en het Waterlooplein te gaan en het zou wel grappig zijn om op dat laatste plein de allesbeslissende veldslag uit te voeren. Foto's na de klik & later meerrrr.

UPDATE: Hopsakee, politie begint knakkertjes op te pakken en in de bus te zetten.

UPDATE: Duurt lang

UPDATE: Ga lekker het enige kruispunt in je eigen dorp bezetten, dude

UPDATE: Houdoe

UPDATE: 130 man opgepakt

UPDATE: Gekkies in hangmatten blokkeren elektrische (!) rondvaartboten. Krijgen zwemles