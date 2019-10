En vuren bovenstaand ook nog eens een ATMG* af. Maar ja, voelt allemaal wel als uitstel van executie. Na de breek een hele sliert beeldmateriaal van de frontlinie. Nauwkeurige cijfers over (burger)doden zijn er op dit moment niet, maar SDF's persbureau spreekt van "Turkish indiscriminate bombardment on the village of Khatuniya, in Tirbe-Spi (Qahtaniya)countryside, eastern Qamishli, causing material damage, no information on casualties." Gister zou een burgerkonvooi geraakt zijn door het Turkse leger, waarbij drie doden en meerdere gewonden zouden zijn gevallen. Ook Kobani (begint 2015 door Koerden ontzet) ligt inmiddels onder Turks vuur.

Bijzonder nieuws dan, want de VS starten naar verluidt een nieuwe Amerikaans-Koerdische patrouille (foto), inclusief helikopters. Dat gebeurt in Ain Issa, ongeveer 45 kilometer landinwaarts vanaf de zwaarbelegerde grensstad Tal Abyad. Wellicht dat dit bedoeld is als signaal dat een verdere Turkse verovering van Syrië niet geaccepteerd wordt door de VS. De Turkse Twitterbots gaan trouwens ook voorwaarts, en dan vooral onder #TurkeyJustKilledTerrorists, waar plaatjes verschijnen van Turkse soldaten die vooral heel lief zijn voor kinderen. Het Turkse ministerie meldt trouwens de eerste dood van een Turkse soldaat, die waarschijnlijk om het leven kwam bij een Koerdische tegenaanval in Tal Abyad. In gerelateerd nieuws zetten veelal Europese IS-haatheksen in kamp Al-Hol de boel op stelten, en lijken ze voor te sorteren op een prison break. Beelden na de breek! Verslag van de enige Nederlandse soldaat on the ground Harald Doornbos hier.

Update: verse IS-zelfmoordaanslag met voertuig in grensstad Qamishli. "The neighborhood is overcrowded and reports of heavy civilian casualties" (video).

