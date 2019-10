Amusement, snapt u? Vuurkorven, hmm lekker, en een feestelijk versierd kraampje met glühwein, alwaar een als kerstman verklede dikzak ('een gezelligerd') iedereen dronken probeert te voeren. Grote speakers (liefst van een duur merk) die het complete oeuvre van Albert West over het perron schallen. Een zweefmolen, met allemaal vrolijke lampjes. Statafels, met rok natuurlijk, en bakjes nootjes. Gratis bier voor iedereen. Een clown en een acrobaat, om de kinderen te vermaken; waarom de acrobaat 'acrobaat' genoemd wordt is een raadsel, omdat nog nooit iemand hem heeft kunnen betrappen op iets acrobatisch. Voor de kids is er ook een spel: het lijkt op curling, maar het ene kind gooit dan met een trein en de andere moet zogenaamd blaadjes van de rails vegen. Hoekje met loungebanken en staatswiet voor Engelse toeristen, daar kun je ook spelletjes spelen: backgammon en Mens erger je niet. Shishalounge voor reizigers van wie die Audi RS6 tijdelijk in een box staat. Allemaal fleurige bloemen en planten in bakken, die heel ingewikkeld staan opgesteld, zodat het voor sommige mensen bijna een doolhof is. Grote schermen met non-stop wedstrijden van de vier grootste clubs van Nederland: Ajax, Feyenoord, PSV en De Graafschap. Een techobunker, vernoemd naar het Rotterdamse cultuurpodium: Perron. Sjonge jonge jonge wat is het gezellig zeg. Óf je laat die godvergeten trein gewoon lekker op tijd komen.