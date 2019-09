Mocht iemand zich nog zorgen maken over waar we dat Wopke Fonds van gaan betalen. Dat komt helemaal in orde. "De politie voert definitief de flitscamera in waarmee automobilisten worden gefotografeerd die achter het stuur hun telefoon vasthouden." Dus of u nou zit te Candy Crushen, alvast het dagelijkse caloriebommetje voor thuis bestelt, of seksueel intimiderend met een collega loopt te appen: als het achter het stuur gebeurt, kost het u 240 euro. Vanaf morgen dinsdag 1 oktober op een snelweg bij u in de buurt! Verrassend: de camera kan nog niet registreren of een stoute minister op de achterbank van de dienstauto zijn gordel wel om heeft.