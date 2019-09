Wat een heerlijk cultureel fenomeen is dat toch: met een miljoen man tegelijk in de rij gaan staan voor een paar kruimels, elkaar het licht in de ogen niet gunnen en indien mogelijk voordringen, naast de pot pissen en dan van je af gaan slaan dat er niks van deugt. Vandaag gingen de laatste paar kaarten voor de GP van Zandvoort in de verkoop. Kolossale RAMP natuurlijk. Een greep uit de reacties: "Te gek voor woorden." / "Fail" / "Oplichters" / "Deugt niks van" / "Bernhard is net zo'n boef als z'n opa" / "Beetje klaar mee" / "Lekkere organisatie" / "Grote grap" / "Klerelijers" / "Triest" / "Drama" / "Kansloos". Wat deze mensen natuurlijk niet wisten, is dat het allemaal een grote test was. De lakmoesproef. Een digitale file van een paar uurtjes, ter voorbereiding op de daadwerkelijke file in mei 2020. Dan moet het natuurlijk wel gezellig blijven en dan mogen de zeurpietjes thuis op de bank hun tandjes laten trekken door Jack Plooij. Onderstaande personen zijn derhalve allemaal GEZAKT voor het examen.