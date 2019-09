Robin Martens (*), wie kent haar niet? Dat is een soort Imanuelle Grives, maar dan niet actief in de drugshandel, maar in de geweldpleging. Voormalig GTST-grietje en soort van bekende Nederlander ramde in Castricum een agent in z'n gezicht. Dat gedrag komt ons al heel lang de strot uit en sinds de doldwaze actie van die Toeterturk is heel Nederland er definitief klaar mee. Minister wil 'altijd celstraf' en dan is dit een mooi moment om een voorbeeld te stellen. Knikker die Robin maar lekker in de cel en gooi haar 'manager' Daniël Istatia met zijn 'storm in een glas water' er maar lekker bij. Dit land is het zat. C'est ca.