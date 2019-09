Heee Vermeer! Tapia! Haps! Toornstra! Sinisterra! Narsingh! Berghuis! Leuke avond gehad gisteren? Doe eens de Matrix Challenge van Zlatan. Balletje omhoog en hup enter the matrix. Als een beetje naar elkaar overspelen kennelijk te veel gevraagd is, misschien dat dit wel lukt. Die dikke Mino Raiola willen we ook graag zien. Voorts taggen we het volgende elftal: Gert-Jan 'van Jezus moeten we 4-3-3' Segers, de man van Femke Halsema, Arnoud 'vrouwenvoetbal is ook een soort sport' van Doorn, de nieuwe vriendin van Raymond van Barneveld, de accountant van Eva Jinek, Snorella, Mandy 'met de punten naar voren' Slim, Ridouan Taghi, Heleen 'mag ik die bal ook likken' Mees, je schoonmoeder en de hond van Lil' Kleine.