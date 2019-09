Het leukste leedvermaak is dat van een rondbuikige vakantieganger in afzichtelijke shorts die op een vliegveld aan een van de Costa's is gestrand omdat de reisorganisatie op de fles is. Aldus Peter de Waard in de Volkskrant (op afbeelding klikken voor groot) over die domme Telegraaf-lezers, die de beurswaarde van Thomas Cooke niet in de gaten hielden en hadden kunnen weten dat het bedrijf zou omvallen.

Het allerleukste leedvermaak is natuurlijk dat het walgelijke haatstukje van Peter de Waard in de Volkskrant vergezeld gaat van een paginagrote advertentie voor een vliegreis naar Gambia, waar dikbuikige 50+ Volkskrant-lezeressen in afzichtelijke jurken naartoe gaan om hun droge deugschoot te laten stikstoffen door een strandknul om vervolgens beroofd te worden, of erger, maar goed dat hadden ze kunnen weten want Gambia is officieel een shithole waar homoseksualiteit verboden is en de pleuris ieder moment kan uitbreken.