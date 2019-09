Die knakkers van Circuit Zandvoort tijdens de persconferentie van de F1 nog zo dapper lullen over verduurzaming. LOL, maar eerst even een pitstop maken bij de rechter, want alle milieuclubs zijn natuurlijk piswoest. Nu weer die beroepsklager Johan Vollenbroek: het circuit heeft de vergunningen omtrent het stikstofbeleid niet op orde. Nu zijn de milieuclubs vast niet op de hoogte van de Wet van Prins Bril (= als brillie iets wil dan gebeurt het ook), maar voor de vorm zullen we de klachten even bundelen. In beroep want stikstofvergunningen niet op orde. Bezwaar tegen de verbouwing van het circuit. Protest tegen helikoptervluchten wegens geluidshinder. Protest tegen helikoptervluchten vanwege effecten voor broedvogels (zoals braamsluiper en graspieper). Protest tegen overig vip-vervoer. Bezwaar tegen een extra ontsluitingsweg. Protest tegen ontheffingen voor graafwerkzaamheden. Vragen over geluidshinder van de natuur. Bezwaar wegens drukte. Protest tegen de maximumsnelheid op de Zeeweg. Aandacht voor verontreiniging wegens 'het slijten van racebanden'. Protest vanwege de aanwezigheid van de rugstreeppad. Bezwaar vanwege het rondkruipen van de zandhagedis.

Het milieu beschermen, okee, maar als die mensen tussen het ergeren aan anderen door nou even een momentje voor zichzelf hebben. Geitenwollensokjes op tafel, biothee in de mok. Zouden ze dan niet doodmoe van zichzelf worden?