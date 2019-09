Leuk man, autoracen op een circuit waar je helemaal niet kan inhalen. Enorm veel zin in de GP van Zandvoort ook (van een gewisse stikstofdood gered door onze dappere regering). Max Verstappen start in Singapore van P4 en tenzij er gekke dingen gebeuren zal dat 'm dus wel niet worden. Pole is voor het vervelende gastje Charles Leclerc, die hard zijn best doet nog minder sympathiek te ogen dan de zure augurk Seb Vettel. Over zure augurken gesproken, het is de vijfhonderdste Grand Prix voor Olav Mol, de tandartsbaas die vroeger heel goed was in commentaar geven. Livetweets na de klik!