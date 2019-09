Nou moe, was het dus tóch alcohol, en wij Frits al bijna geloven op zijn mooie kale ogen. Maar Frits kapt er voorlopig mee. Hij heeft her en der wat onzin verkondigd en nu komt de waarheid boven de bar. "Ik neem de bezorgdheid van RTL en de kijker zeer serieus. Mijn gezondheidsproblemen, gerelateerd aan alcohol, laten het momenteel niet toe om mijn werkzaamheden goed te kunnen uitvoeren. Daarom neem ik de komende tijd een rustpauze om aan mijn herstel te werken. RTL steunt me hierin en ik hoop dat de media en de kijker mij en mijn directe omgeving deze tijd ook geven." Neem de tijd Frits. Ga lekker Terug naar Terschelling, al was je straalbezopen je wist toch wel waar het ligt, Terug naar Terschelling. Wij nemen er vanmiddag een, op je gezondheid.

De laatste tweet die alles zag

Fameuze laatste item