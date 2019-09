Beetje droef is het wel. Al jarenlang zoemt het drankprobleem van Frits Wester door de Haagse- en Mediapark wandelgangen. Al jarenlang wordt het stil gehouden en een beetje weggewuifd. Maar na zijn Kok-strop met een slok op begon het ook anderen op te vallen, en sinds afgelopen zondag staan de vloedluiken wijd open. Nu zijn er ook beelden opgedoken van afgelopen zaterdagavond in een café (vermoedelijk Voorburg), waar Frits luidkeels Neill Diamond staat te brullen. Daarna dus in één keer door de vliegtuigslurf, flesje wit in de business class, en daarna meteen aan de grappa bij Greet in Italië - hoe dat afgelopen is, zagen we zondag. En nu is iedereen ineens bezorgd over Wester. Typisch Nederlandse media, om after the fact over voldongen feiten te berichten alsof ze eigenhandig iets nieuws boven water getrokken hebben. Nou, mooi niet, want tegen het Algemeen Drankblad doet Frits het allemaal met een lach af als ‘gelul’ en zegt ie dat ie nooit drinkt.