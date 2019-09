Dus de FIFA vloog met een drone boven een voetbalstadion in Iran en zag pardoes dat de vrouwtjes helemaal niet welkom zijn bij sportwedstrijden. De Iraanse versie van 's werelds bekendste voetbalsupporter Larissa Riquelme (*) zit werkeloos thuis, zeg maar. Dat heeft niet per se heel veel te maken met Iran, dat heeft te maken met de overkoepelende overtuigingen die in en over de gehele wereld aan de orde van de dag zijn: van vrouwen die hier in Nederland door een andere ingang naar binnen moeten, mensen die van hun vent zo'n saaie boerka moeten dragen tot personen die niet naar voetbal mogen kijken. Het is allemaal zooooo stichtelijk, humorloos, strikt en grauw. Enfin, de FIFA geeft Iran de schuld, met een bikkelhard statement, waardoor alle genderongelijkheden binnen het geloof in een klap (niet) opgelost zullen zijn. "Our position is clear and firm. Women have to be allowed into football stadiums in Iran." Nou. Ten eerste hoeven ze in Iran niet bang te zijn om uitgesloten te worden van deelname aan het WK want ze voetballen toch als een stel grasharken, ten tweede komt het statement van de FIFA, dat het WK heeft verkocht aan Qatar, alwaar gastarbeiders gastslaven uit Nepal en de Filipijnen voor een hongerloontje mogen werken tot ze er dood bij neervallen. We springen met z'n allen op de bandwagon om martelaar Sahar Khodayari te bewieroken maar als we het probleem moeten benoemen komt er zand in de motor wegens IsLaMoFobiE. Het is maar goed dat voetbal niet een soort polo is met morele hoogpaarden, want dan was iedereen er allang af gelazerd.