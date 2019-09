Wilders was grandioos. Klaas was gaap. Klaver kinderlijk bijzonder. Heerma heeft veel, maar geen huurmor. La Lilian brulboeide er weer op los. Rob Jetten deed een pratende roomba na. Lolo lulde iedereen de oren van de kop. Segers stond weer eens te zoutpilaren over het goede leven. Thieme met d'r bloemetjes, bijtjes en stalbrandjes. Krol met z'n cijfertjes en uuroos. Clown Van der Staaij had de lachers op z'n hand. Wandelende trouwstoet Kuzu deed zowaar ook een oneman show (maar verknalde alles weer). Dus zitten we E.I.N.D.E.L.I.J.K klaar voor de spreekstalmeester van de boreale bovenwereld, Mister Spreekbeurt, Het Orakel van de Korte Prinsengracht. De Tovenaar van Kasteel Nikki-Sterkenburg. De onvolprezen poète maudit van het stamelende polderparlement. Go Thierry, laat duizend uilen vliegen en verbaas ons!