Fernando Ricksen is overleden. De ex-international die er als speler van Fortuna, AZ, Glasgow Rangers en Zenit Sint-Petersburg op los voetbalde, neukte en zoop, is niet meer. Ricksen was de laatste jaren vooral bekend als strijder tegen de slopende spierziekte ALS, waar hij zelf aan leed. Laten we daar vandaag aan denken, en niet aan vervelende akkefietjes met rancuneuze exen. En aan zijn successen als speler. RIP.