Op sociale media is louter positieve ophef ontstaan om het schitterende decolleté van Koningin Máxima. De Koninklijke Voorgevel kwam vandaag schitterend tot heur recht in een prachtige creatie van Jan Taminiau, en het was voor het eerst in de Prinsjesdagtraditie dat zulks plaatshad. Terwijl iedereen meters bier en kisten wijn had gezet op de wel/niet baard van De Koning was het de uitsnijding van de halsopening die de show op Prinsjesdag stal. Talloze onderdanen grepen hun smartphone om fotoos te maken van de NPO live-uitzending, om de beelden vervolgens laaiend enthousiast op sociale media te posten. Mooi hoe Onze Koningin dit verdeelde land weet te verbinden met haar Argentijnse kroonjuwelen. Lang leve De Koningin. Lang leve het Publieke Debat. Hoera! Hoera! Hoera!

Mediacode massaal gebroken. En terecht