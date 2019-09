Val lekker in slaap met The Sleep Ship

Dit is gaaf. Een IKEA-boot vol IKEA-meuk die van China naar Australiê vaart, terwijl 2 medewerkers van de Zweedse möbelgigant de nieuwe catalogus van het jaar 2020 voorlezen (in het Zwengels). U ziet afwisselend het nimmer vervelende kielzog en/of de razendspannende machinekamer. Stream startte afgelopen week en blijft 14 dagen in de lucht, tot iedereen slaapt en boot in Australië arriveert. Voor u dit topic las, zaten er wereldwijd toch nog 90 mensen te kijken. Zzzzzz.