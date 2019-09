Duikt de hoofdbewoner van het stinkende kraakpand in Breda plotseling op in de panelen. Knip, plak & kom er maar in, Cerafil420/Ricardo Vellinga.

"Ik ben de kraker in kwestie. Die zichzelf sowieso geen hoofdkraker noemt en ook niet voelt. Groepsdynamiek in kraakpanden is vaker in een soort van halve samenspraak en gewoon zoveel mogelijk volgens leefnormen en waarden. Jammer genoeg zie je ook vaak genoeg dat deze lijken op te houden bij de afgebakende woongrenzen en dat de mening van de buren wordt afgespiegeld als gezeur.

Dan zal ik jullie nog wat informatie geven over deze situatie die de media zo graag minder belicht, maar niet minder waar zijn.

*Merendeel van de bewoners in dit pand hebben een baan en zei die dat niet hebben die hebben geen uitkering.

*Water had allang terug aangesloten kunnen zijn, maar het is op zich een redelijk goede en snelle manier om te zien hoe goed iemand voorzichzelf en anderen kan en wil zorgen. Het is niet alsof we 20km moeten lopen voor een waterput en vrijwel elke mongool kan een abonnement nemen bij een sportschool voor minder dan €20. Douchen EN even mooie mensen kijken tijdens een bakkie koffie. Wie weet nog wat sport erbij ook! Iedereen die dit niet zelf kan bedenken zou ik niet als mede bewoner willen.

*Het pand lag al vol met rommel en het dak was zo lek als een zeef VOORDAT ik er ging wonen in januari. Aanwezige waterschade is van JAREN... Brandveiligheid was niet een beetje, maar zeer ernstig in het geding. De eigenaar is niet alleen onderhoudsplichtig. Deze kan ook vervolgt worden voor nalatigheid en het in gevaar brengen van de buren en de aanliggende monumentale panden.

* Ik zoek al de hele tijd andere passende woonruimte.

* Ik stem al jaren blanco, maar ben redelijk rechts ingesteld als het om politiek gaat.

*Ook ik hou wel van een feestje en heb periodes in mijn leven gehad dat ik niet verstandig omging met drugs. Alsnog is er nu 8 maanden lang geen groot dik feest geweest. Menig mensen hebben me wel gevraagd wanneer dat eindelijk komt. Afscheidsfeestje zal zeker leuk worden als het eenmaal zover is. Met of zonder mij. Ik twijfel er niet aan! Prachtige locatie en het is zo verkrot dat het toch echt niet slechter kan dan wij het aantroffen.

EN DAN DAT TYFUS VUIL.... Ik heb zo'n pokkehekel aan vliegen. Zal zeker minder worden nu we niet standaard 10-20 mensen over de vloer hebben die het pand ook half als hun huiskamer zien. Ik ga het weer allemaal naar de milieustraat rijden met de wagen en aanhanger van een maatje. Vind het wel op zijn minst frappant dat ons steeds dingen worden beloofd en dat die niet nagekomen worden. P.S. Ja bij ons moet vuil gewoon op de stoep in bepaalde delen van de binnenstad... wij hebben geen bakken.

Verdere vragen? Vragen rondom wetgeving vind ik minst leuk. Ga er maar gewoon vanuit dat ik gelijk heb en daarom heb gewonnen. Waarschijnlijk ga ik ook hoger beroep winnen. Als dit soort mediaberichten niet zorgen voor een negatieve lading bij "onpartijdige rechters" die onze zak behandelen. Rapporten van de inspectie, de wijkagent en daadwerkelijke verklaringen van buren zullen over het algemeen zwaarder wegen dan de mening van journalist die vooral bezig is met clickbait. Nota bene een oud klasgenoot die mij benaderde om onze kant toe te lichten. ;) Gordijnen dichthouden en de onzinnige conclusies van dergelijke journalisten "slikken" is helemaal niet wenselijk. Die conclusies worden blijkbaar gemaakt n.a.v. stel klagende mensen. De meeste buren die ik spreek hebben weinig tot geen last van ons. Ook bij gemeentelijke vergaderingen hoor ik stukken minder klachten dan ik had verwacht.

mvg

Vellinga"