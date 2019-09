Medio 2019. Buurt in Breda klaagt bij gemeente over krakers in kantoorpand Catharinastraat 87-89. "Mensen voelen zich er gewoon onveilig door. Er is geluidoverlast op rare tijden, er lopen constant mensen af en aan, en er is ook regelmatig overlast door alcohol en drugs."

September 2019. Kantoorpand Catharinastraat 87-89 is nog steeds een grafbende. BN/De Stem gaat maar eens een kijkje nemen. Troep, zooi, rommel, huisvuil, vuilnisbelt naast de woning, wc-potten, fietswrakken, afvalzakken, water komt uit de vijver, 'ironische' hakenkruizen, 'het stinkt hier naar kont', 'fistfuck the police', brandgevaarlijk, schuld van anderen, toekomstplannen, idealist.

Handhaven. Moeilijk he.