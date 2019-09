Die columns van Nynke de Jong, tja. Lezen is toch een beetje alsof je een gegrilde zeebaars naar binnen kauwt. Je bent continu beducht op een graat, maar die zit er eigenlijk nooit in. Het blijft een beetje van die slappe brij. MAAR NU! Maakt de AD-columniste ineens een opinietransfer naar het team van de wakkeren. "Maakte ik me eerder nog zorgen over de summiere voortplantingslessen op de middelbare school en de gebrekkige kennis over de clitoris, deze week bleek dat binnen het islamitisch basisonderwijs lesmethodes in omloop zijn die nog veel opmerkelijkere dingen prediken." Heel erg hard gelachen om 'deze week bleek', wel, want die vriendelijke mensen van de islam, dat waren altijd de jongens die de homo's terug op het dak zetten en de tuf uit de bek van de andersdenkenden zogen. Desalniettemin, beter laat dan nooit, Nynke de Jong, totale wokelord!