Iedereen weet Het is al jaren een publiek geheim dat Frits Frangelico Wester kampt met een straffe vorm van alcoholdyslexie. Drie, vijf, acht, twaalf; wat maakt het ook allemaal uit. Dus Frits Limoncello Wester op bezoek bij Greet in Italië met dubbele tong voor de camera verschijnen, okee okee ophef weer een beetje voorbij, gaat RTL zelf nog effe in die alcoholvlek zitten roeren. "Hij is bekend bij een groot publiek. Maar hij is ook vooral een werknemer van RTL Nieuws, en wij hebben een werkgever-werknemer-relatie met hem. Daarom treden we niet te veel naar buiten", zo treedt adjunct Ilse Oppeneer naar buiten bij Radio 1. "We zijn in gesprek met Frits, we zijn nog steeds aan het uitzoeken wat er precies gebeurd is." Nou knappe onderzoeksredactie, aan het werk dan maar. De eerste die heeft uitgevonden 'wat er precies gebeurd is' krijgt een fles juttersbitter van Terschelling.