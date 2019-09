All over the media maar soms moet je gewoon als een mak lammetje de kudde volgen. Bovenstaande manipulatrix palmde in 020-Noord een 94-jarige man (met een oorlogstrauma) in, knikkerde wat roefies in z'n koffie, liet 'm voor dood achter en roofde vervolgens z'n bankrekening leeg. "De levenslust bij meneer is helaas helemaal verdwenen na deze gebeurtenis", aldus de popo. We schelden niet graag met dingen die niet bestaan maar godverdomme zeg, dan ben je wel het allerlaagste van het allerlaagste. Zorg dat dit secreet van een mens uitgevonden wordt en laat haar de rest van haar miserabele leven branden in de hel volgende maand een paar uurtjes schoffelen en dan klaar.

INSTANT UPDATE: Mogelijke naam genoemd, maar politie vraagt om nog even door te zoeken!