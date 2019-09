Het is eigenlijk heel simpel. Als PVV-leider Geert Wilders door het Openbaar Ministerie vervolgd moet worden omdat hij minder Marokkanen wil, dan is de scheiding der machten niet zo belangrijk voor de vvd. Maar als Mark Rutte lastige vragen krijgt over de bemoeienis van minister Opstelten bij de vervolging van Wilders, dan is de scheiding der machten opeens ontzettend belangrijk. Kijk dan hoe onze minister-president weigert in te gaan op de politieke bemoeienis van zijn politieke partijgenoot met een politiek proces. Vanwege de scheiding der machten. Aan onze hoela.