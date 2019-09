Je kan dit natuurlijk helemaal psychologisch gaan duiden en je afvragen waarom het links-progressieve narratief zó failliet is dat zo'n meisje als hierboven denkt dat ze een soort trots en status kan ontlenen aan het volkomen absurde verketteren van een nondescripte aanspreektitel. Maar laten we het duiden voor wat het is: 4 minuten en 37 seconden waanzin die bij sommigen de lachspieren kietelt, bij anderen een welhaast onredelijk volstrekt begrijpelijk chagrijn triggert, maar die helemaal niemand* zal inspireren om geen "hee guys" of "hee jongens" meer te zeggen, omdat deze niet-kwetsende aanspreek-achteloosheid wel eens """kwetsend""" zou kunnen zijn voor mensen die toch al helemaal niks kunnen hebben, en waar je dus écht geen rekening mee moet gaan houden in welk discours dan ook. Toch gelachen gehuild, wel.

*niemand die bij zijn of haar volle verstand is





Fiasco, inderdaad. Maar gelukkig wel gelachen om de comments op de brontweet.