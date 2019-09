Een jonge vrouw met een mes

We zorgen steeds minder goed voor de lieve stad en voor elkaar. Steeds minder jongeren hebben flippo's. Steeds minder jongeren hebben een voetbal. Steeds minder jongeren hebben een abonnement op het zwembad (hoewel). Steeds minder jongeren hebben een Gameboy. Steeds minder jongeren hebben een Tamagotchi. Steeds minder jongeren hebben een Furby. Steeds minder jongeren hebben een agenda van O'Neill. Steeds minder jongeren sparen Pokémon. Steeds minder jongeren gebruiken MSN. Steeds minder jongeren zitten op de bank bij papa en mama, kijken Back to the Future II met hun zus en eten een goedkope diepvriespizza. Steeds méér jongeren hebben een mes bij zich, dreigen ermee in video's en prikken hun anti-makkers. Dat weten we omdat er vrijwel iedere dag iemand aan een mes hangt. Enfin, nu mogen we precies weten welke Amsterdamse jongeren met nepwapens op zak brandblussers leegspuiten op een woonboot, dus gooi het er maar uit hoor, politie. Wie zijn nou precies die 'Amsterdamse rappers', die hun Londense vriendjes nadoen met die sneue messen? En waarom?