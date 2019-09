Je bent een rund, als je met vuurwerk stunt. Dat was nog eens een campagne van heb ik jou daar. Van die halve klauwen in beeld, gadverdamme. Grote jongen die toen nog een miljoen strijkers in een loden pijp durfde te proppen. De maatschappij, dat ben jij. Die gast die aan dat meisje vroeg: "Neuken?" Dat maakte indruk, hoor. Wie is toch die man die op zondag altijd het vlees komt snijden? NOU DE KEREL DIE BROOD OP DE PLANK SMIJT MISSCHIEN? En wat te denken van 'Je bent al veel Europeser dan je denkt'. Discussie van hier tot Albanië! Laat jongens weer echt jongen zijn. Nou, ophefje hoor. En denk ook aan die dikke vette moddervette dikke kinderen die eens vaker 'nee' zouden moeten zeggen in de strijd tegen overgewicht. En dan die campagne tegen stigmatiseren: denk ruimer dan in hokjes. Spannend. 'Talent tegen geweld', tegen zinloos geweld enzo. En toen kwam #doeslief. Wat een heisa en ophef. Die van Sire hebben iedereen wel aan het denken gezet hoor, de voorbije jaren. Maar nu is er: waardeer het, repareer het. Als er iets kapot is, probeer het te repareren. GAAAAAAP