Dit is de echte trias politica in Nederland: de rechterlijke macht rotzooit maar wat aan, de politiek probeert alles te verdoezelen en het Koninklijk Huis lacht iedereen straal uit.

Als je als gewone Nederlander een paar centjes op de bank hebt staan, ben je keihard de sjaak. Maar als je van Oranje heet, dan gebeurt er dit: "De Nederlandse overheid betaalt het staatshoofd al ruim dertig jaar vergoedingen voor het onderhoud van de paleisinventarissen, terwijl deze al die tijd op kosten van de staat zijn onderhouden. Het gaat dit jaar om naar schatting 320.000 euro." Maar natuurlijk. Dit is hetzelfde Staatshoofd dat extra salaris krijgt om te compenseren dat hij belasting betaalt. "De kostenvergoeding aan de koning bleef ongewijzigd toen de rijksoverheid de inventarissen tussen 1982 en 2009 overnam van de Oranjes, samen met de plicht die te onderhouden. Over deze miljoenentransacties werd het parlement nooit geïnformeerd." De RVD gaat niet in op concrete vragen van NRC. Die zijn zeker te druk met betreurende mailtjes sturen aan onafhankelijke media.