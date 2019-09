De ECB gaat weer rentes verlagen en dat betekent dat banken nóg meer geld kwijt zijn om kasgeld te stallen. Aangezien ze nu al meer dan een half miljard per jaar op moeten hoesten aan de biljettenbijdrukkers van de Europese Centrale Bank, komt er een moment dat ze die kosten aan hun particuliere spaarders gaan doorberekenen. En dat DAT BENT U DUS, oh spaarzame Nederlandse centencalvinist. Banken kijken elkaars kat uit de boom wie als eerste geld durft te vragen voor het oppotten van geld waar je vóór de euro crisis nog vier of vijf procent rendement over kreeg. Ons advies: koop een ouderwetse spaarpot, voordat ze het cash geld ook hebben afgeschaft. Spreid je spaarcenten, zodat ze niet allemaal in dezelfde oude sok onder het matras gepropt hoeven worden. Er zijn spaarpotten voor zwartspaarders, voor goudspaarders en voor braafspaarders. Er zijn er die meetellen of je vrouw er wel vanaf blijft, potjes voor je volgende vleesbuffet, vakantieplannen of voor pandapunten. En maak je van sparen een gok, of speel je op zeker? Vergeet in ieder geval niet om een stijlloos roze potje aan te leggen voor je beleggingen in GeenStijl Premium. Sla er voor alles eentje in. Spreid je risico. En koop een gun.