Gespot in de kwaliteitskrant, waar ook dit weekend weer de aanklachten tegen toerisme en vliegvakanties op de achterkant van advertenties voor diezelfde vliegvakanties worden afgedrukt, een fotograp om te lachen want humor. De voormalige perschef van Donald Trump vs Onze Lieftallige Ex-Medewerkert Die Nu Bij Thierry Zit. Betoog in uw eigen woorden wat de grap is, dan kijken wij straks wel in de comments of er wat te lachen valt. Succes.