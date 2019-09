-"Hallo lieve GeenStijl mijn 35-jarige zoon staat al 7 maanden ingeschreven bij de woonvereniging en nu wil hij een huis in Amsterdam 150m2 voor 400 euro inclusief, lukt helemaal niet!!! Hoe kan dat?"

-Nou Samantha, dat komt door EEN WOONCRISIS (zie plaatje boven).

De wooncrisis, het Nederlandste probleem ooit. Iedereen wil wel, maar overal zitten blokkades, belangen en bureaucratische processen elkaar gruwelijk in de weg, en dan komt er een of andere politicus met halfbakken oplossingen waardoor er helemaal niks wordt opgelost en waardoor BELEID altijd net effe een brug te ver blijkt. Gelukkig hebben we nu een daadkrachtig kabinet, want Rutte, Ollongren en Snel trekken een miljard uit voor nieuwbouwprojecten (Als je geen woning hebt kun je natuurlijk ook gewoon een woning stelen, en roepen: "We are here!", dat is immers ook legaal in Nederland, maar als je een broertje dood hebt aan telkens verhuizen is nieuwbouw misschien wat voor jou). Maar ja. Een miljard voor nieuwbouw, okee okee, en dan voor woningcorporaties 100 miljoen korting op de verhuurdersheffing (totaal 1,7 miljard per jaar). Mwoahhhh dat is druppeltje en gloeiende plaat, makkers. Enfin. Hier nog een quote NL in een notendop. "Volgens Ollongren is er op dit moment een tekort van bijna 300.000 woningen. Haar doelstelling is om tot 2025 zo’n 75.000 nieuwe woningen per jaar te bouwen, maar vorig jaar lukte dat niet en dit jaar waarschijnlijk weer niet. De tekorten lopen daardoor op. Door een recente uitspraak van de Raad van State over de beperking van stikstofuitstoot dreigen vele projecten in de buurt van natuurgebieden stil te vallen."