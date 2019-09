Er moeten zo spoedig mogelijk laagdrempelige 'wapeninzamelpunten' komen in Amsterdam waar het schorriemorrie al hun schietgeweren, handgranaten en djoek-apparaten mag komen inleveren, gratis zonder straf. Dat stelt het kneiterlinkse D66 Amsterdam voor, nadat er weer iemand in Amsterdam-ZuidOost op klaarlichte dag van het leven beroofd is, en toevallig ook nog eens op de dag dat er in de hoofdstad een raadsdebat is over De MocroMaffia, die de Drugsoorlog in 020 aan het winnen is van de pliesie. Al die ingeleverde wapens worden vervolgens omgesmolten en gesmeed tot TASERS VOOR ALLE AGENTEN zodat al die "verwarde mannen" op straat in Nederland lekker humaan geëlektrocuteerd kunnen worden. Nou, alles opgelost, dunkt ons! Oh nee, wacht...