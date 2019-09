Zes Uur Journaal

Acht Uur Journaal

Gespot door onze favoriete linktipper (inclusief foutieve mention) Cranky Henky Krol: de objectieve NOS-verslaggever Rob Koster maakte zijn objectieve NOS-verslag over de objectief fantastische windmolenparken van het objectieve staatsbedrijf TenneT in een objectief jasje met een objectief TenneT logo erop in het Zes Uur Journaal. In het Acht Uur Journaal had Rob Koster opeens een ander jasje aan. Nou ja, eigenlijk gewoon precies hetzelfde jasje maar dan met het TenneT logo er stalinistisch afgedeepfaket. Want de mensen thuis moeten niet gaan denken dat ze bij de staatsomroep NOS propagandafilmpjes voor staatsbedrijf TenneT aan het maken zijn. Vandaar ook al die ontzettend kritische vragen en scherpe kanttekeningen van Rob over dit 'schoolvoorbeeld' in de 'energietransitie'. Nu al zin in de reportage van Arjen van der Horst bij de KKK met een witte puntmuts op.