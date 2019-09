Dit keer geen verhitte foto van mooie vrouwen in bikini die zwetend doch opgetogen naar het strand trekken, om daar in debat te gaan met de zon en de zee. Nee, gewoon een verdrietige foto. Het wordt herfst. De Alexander Pechtold onder de seizoenen. Zwembroek weg. Regenjas aan. Rokje in de kast. Spijkerbox om de kont. Zomerpils naar in de schuur. Herfstbock in de koeling. Grashark aan de haak. Sneeuwschuiver in de hand. Zomerbanden worden worden winterbanden. Groen wordt oranje. Van de haren nat naar maak de borst maar nat. Herfst, met mogelijk zelfs een Amerikaanse orkaan over de vloer. "Als hij boven ons hoofd terecht komt, krijgen we een herfststorm", aldus Maurice van Buienhater. Of zoals we in oud-Nederlands zeggen: het wordt kudtweer. Het is allemaal de schuld van Hiemstra.