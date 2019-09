Een handjevol dapperen van de Radboud Universiteit Nijmegen is in de pen geklommen om het boerkaverbod aan te vechten. Niet dat er handhaving plaats zou vinden, dat geeft de uni ook wel toe, maar 'twintig werknemers van de universiteit' vonden het, samen met studentenvereniging Strijders van Allah en een of andere helper whitey actiegroep tóch nodig de boel aan te kaarten - uiteraard met Dr. Kromzwaard als een van de ondertekenaars, en voor de rest een stel blanke hoogopgeleide vrouwtjes met een voorliefde voor vagina. Uit welke krochten deze schizofrene mensen toch blijven opduiken is een godvergeten raadsel, maar ze hebben een ding gemeen: ze krijgen allemaal een daverend applaus van Allah.

"Als gezichtsbedekking niet is toegestaan, waarom mogen we dan wel christelijke feesten als Sinterklaas en carnaval vieren? Daar is net zo goed sprake van gezichtsbedekking", huilt Anya Topolski (*), een UNIVERSITAIR HOOFDDOCENT. Anya had het geluk dat zij als kind niet haar clitoris in hoefde te leveren, maar wat had ze dat graag gewild, leven onder het tirannieke juk van broer en vader, uitgehuwelijkt worden aan haar neef en dan de rest van haar leven slaafs achter het mannetje aanhobbelen, beetje boodschappen doen, de wc poetsen, geen mannetjes aankijken want klappen en dan linea recta een rechte streep richting de dood, zonder al die mooie publicaties van haar. Het enige dat dan van haarzelf was geweest was de ingang, want de hoofdingang is voor de knakkers.

Enfin, laten we die 'het is belangrijk dat mensen elkaar herkennen'-drogreden omtrent het boerkaverbod maar even vergeten, want iedereen staat elkaar toch al naar het leven in dit land. Waar het om gaat, is dat we niet moeten toestaan dat er een islamtumor groeit in het hoofd van vrouwen, waardoor zij een verstikkend leven moeten leiden (/lijden) omdat een of ander sprookjesfiguur eeuwen geleden heeft bedacht (en in een kladblok heeft laten optekenen) dat mannetjes superieur zijn, homo's vies en vrouwen minderwaardig. Die boerka is een moreel-religieuze VERPLICHTING en verplichtingen zijn kut, zeker in naam van religie.

Bij een 'christelijk feest' als Sinterklaas kiezen mensen ervoor zich te verkleden als Klaas en Piet. Die vinden het leuk om mensen te plezieren, lollig te doen, kindertjes blij te maken en dan doen ze de volgende dag dat pakkie lekker weer uit en trekken ze aan waar ze zelf zin in hebben. Niemand doet ze wat, want zo werkt het in dit land. Carnaval, in de ogen van Topolski ook al zo'n patriarchale party van onderdrukking en ellende - al lijkt Topolski ook niet echt het feestnummer met wie je gezellig in de kroeg bier gaat staan harken. Een miljoen Brabanders en Limbo's gaan geheel vrijwillig in een maf pak bier hijsen en een paar dagen later zit iedereen in z'n zelfverkozen kloffie weg te kateren in de kantoortuin. Die drie bekeerlingen die Trolololski kent, ja, die hebben zelf gekozen voor die boerka, zij balen als een stekker. Zij durven als enige in gesprek te treden met mensen, in tegenstelling tot die vrouwtjes die thuis in hun stoffen dwangbuis opgesloten zitten, bibberend voor hun vent.

Conclusie. Spoel je boerka door de plee en ga eens een keer léven, in plaats van dat beklemmende gedweep met de religieuze zedenpolitie. Ga het park in, drink rosé, vreet een varken, vreet salade, knip je pony, flirt met mannen, vrij met vrouwen, heb seks voor het huwelijk, ga door de hoofdingang naar binnen, ga door de achteringang naar buiten, op vrijdagmiddag naar de bioscoop, maak carrière. En dat allemaal zonder zo'n gevangenis om je lijf.