Het is weer voorbij, die vervelende zomer. Die zomer, die begon zowat in april. Je dacht dat er geen einde aan kon komen, maar voor je het weet ben je zeven zetels gedaald in de peilingen. Enfin, u kent het riedeltje inmiddels wel, met Forum voor Democratie gaat het de laatste tijd niet zo lekker. Tijd om op de eerste werkdag in het nieuwe parlementaire jaar de balans op te maken met Theo Hiddema, de man die nooit zomaar een fles wijn zou verspillen in een plantenbak. Tom Staal stond Hiddema met een grote chocolade paashaas roze plopkap op te wachten in de wandelgangen met de simpele vraag: hoe was uw zomer?