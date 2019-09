Ufogas-tjappie Deniz Üresin gaf Femke Halsema 'een laatste waarschuwing' omdat de burra van Amsterdam zijn lucratieve lachgashandel dreigde te gaan aanpakken. En nu gaat Femke over tot actie (PDF). Gelukkig zeg! In Zuidoost 'heerst grote spanning' en schieten criminelen lukraak met hun wapens in de lucht, omdat een groep rond een op Curaçao gepopte beroepscrimineel 'honderden kilo's coke' heeft geript van een Surinamer, waardoor de verhoudingen in de onderwereld op scherp staan, en laten we de aanwezigheid van de niets en niemand ontziende Mocroboys ook niet bagatelliseren, aangezien ze bij bosjes vallen en het niet eens zo lang geleden is dat het afgezaagde hoofd van Nabil op de stoep werd gedropt. Maar he, prioriteiten he, eerst de zware criminaliteit aanpakken!