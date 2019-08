De A zit weer in de maand dus het is tijd voor iemand in Nederland om aangifte te doen tegen een politicus. Henk Otten doet vandaag, zoals hij al aangekondigd had, aangifte tegen Forum voor Democratie wegens smaad, laster en lasterlijke aanklacht. Daarmee laat Otten alweer zien dat hij volstrekt ongeschikt is als politicus, want als iedereen in Den Haag zomaar een beetje gaat doen wat hij belooft heeft dan wordt het rommeltje natuurlijk. Sowieso hebben wij wel eens gehoord dat je met aangifte doen weinig opschiet, dat het eindeloos duurt, enorm veel geld kost en zetelrovers een podium geeft. En nu maar hopen dat het OM genoeg slingers heeft voor dit Feest van de Democratie.