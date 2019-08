Rotterdam, Rotterdam, de stad waar alles kan.

Rotterdam, Rotterdam, iedereen die weet ervan.

In die stad waar heel de wijde wereld jou begroet,

vind je dat wat je zoekt

overal in overvloed

Rotterdam, Rotterdam, de stad waar alles kan

Rotterdam, Rotterdam, iedereen die weet er van

Nou, nou, dat was spannend.

Heel veel ambtenarenuren verder, is het eindelijk bekend waar het Eurovisie Democratiefestival 2020 gehouden gaat worden. Rotterdam, make it happen.

Voor het binnenhalen van dit evenement werd maandenlang noeste arbeid verricht door veel belastingbetaalde personen. Van de NOS tot de NPO tot de Avrotros. Van het opperplompebled van Leeuwarden, de prins carnaval van 's-Hertogenbosch, de kalief van Rotterdam en de gouverneur van Maastricht en al hun raden van elf, iedereen heeft hier geheel onbelangeloos aan meegewerkt. De toert in Mestreeg zal nog nooit zo zuur gemaakt hebben, maar het is goed zo.

Nu weten we eindelijk dat Nederland officieel gepresenteerd gaat worden in Rotherham, maar Slowakije doet al jaren niet meer mee met dit Deugfestival, dus dat risico durven we te nemen.

Nu begint de rest van het grote gisfestival. Wie gaat dit presenteren? Corrie Brokken kan niet meer, Marlous Fluitsma leeft nog wel in Zutphen of Rucphen maar dat is te provincie, net als Maastricht, dus dan worden het toch de Jineks, de Chantals (wat kan die meid hockeyen he?) en voor het vleugje vals een Petertje Pannenkoek, het tropische een John Williams of voor het enorme radiohoofd van Cornald.

Wie gaat er zingen? Dat moet wel iemand uit de stal van RTL zijn, want anders mag Chantal niet geleend worden. En wat doen we in de pauze?

Dat wordt zeker geen klompendans of uilenvlucht. Iedereen weet natuurlijk dat dat iets super multiculti's gaat worden. Een rapband en hiphop dance ensemble van illegale asielzoekerts en voor de controverse (niveautje Madonna kan helegaar niet zingen) stoppen we er isis overwinningsdans door de Healthy Burkah babes in. Iedereen zal weten dat het altijd altijd rotter kan in Rotterdam.

En als u denkt dat we blanke dames al twirlend in turnpakjes gaan zien, dan zullen we u gelijk uit de natte droom helpen. De laatste keer dat Nederland in Den Haag het Eurovisie spektakel mocht uitzenden, ook het jaar na Israel, was dit (vanaf 1.26.00) onze pauze act. Nou jullie weer, horkerige tata's met je vierkante heupen.



PS om 11.58 uur op NPO1 de officiële bekendmaking

Jammer dan, Ria