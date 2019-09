NEDERLAND! Dit is onze kans om Wallonië te zijn! Maar dan met een goedlopende economie, moderne snelwegen zonder gaten en een bevolking waarvan een deel geheel foutief 'patat' zegt. Het VOLK (dat bent u) kan namelijk nog een heleboel stampij maken over CETA, dat door Nederland nog niet getekend is. Een aantal clubs & organisaties organiseert verzet tegen het verdrag tussen de EU en Canada, waaronder de FNV, Milieudefensie en onze vrienden van Meer Democratie. En wij onderschrijven die linksdragende lavendelhaters van harte in hun actie, want dat CETA is voor niemand een goed idee. Echt niet. (PVV en FvD zijn ook tegen, bijvoorbeeld.) Bovendien: het is altijd leuk om Kamerleden met mailbommen te bestoken.

Waarom wil je deze actie steunen? Hier vier argumenten:



1. CETA is een stokpaardje van de Europese Unie. Diverse landen hebben al ingestemd met het verdrag dat onze nationale soevereiniteit overstijgt. Wallonië uiteindelijk ook, terwijl de bevolking - net als in EU-landen als Oostenrijk, Frankrijk en Spanje - helemaal niet wilde. Heeft de Brusselse oligarchie geen boodschap aan, want zo is de EU. Burgers hebben steeds minder te vertellen en dat is een gevaarlijke ontwikkeling. CETA stoppen is strijden voor het behoud van soevereiniteit.



2. De vrije markt is leuk, maar het neoliberale CETA zet onze democratie buitenspel. Bedrijven kunnen zich dankij CETA-paragraaf SIDS (wiki) namelijk als individu vermommen en een landelijke of lokale overheid voor de rechter slepen als ze hun zin niet krijgen. Voorbeeld? Stel, Nederland besluit dat we geen plofkippen uit Oekraïne meer willen invoeren. Dan kan de Oekraïense pluimvee-oligarch een miljardenclaim bij de Nederlandse overheid leggen, want in het EU Associatieverdrag (dat we ook al nooit hadden moeten tekenen) staat dat we wél plofkippen uit Kiev afnemen. Als de rechter dan besluit dat de oligarch gelijk heeft (in een zaak die niet publiek is en geen beroepsmogelijkheid kent), kost het de belastingbetaler miljoenen of zelfs miljarden - en krijg je alsnog die waterige karpatenkip op je bord. CETA stoppen is in het belang van onze democratie.



3. CETA sloopt kleine bedrijven en ondernemers omdat het de belangen van multinationals voorop zet. Via CETA kan het gRoOtKaPiTaAl wetgeving maken waar Kleine Luiden niet of nauwelijks aan kunnen voldoen, waarmee ze uit de markt gewerkt worden. Onderschat niet wat het effect op lokale gemeenschappen kan zijn als de laatste ambachten uit winkelstraat écht verdwijnen - en niemand wil kledingverkoper worden in een Zalandomagazijn, of chefkok bij een fastfoodketen.



4. Nederland heeft CETA nog niet getekend omdat het referendum eerst doodgemaakt moest worden door Ollongren. Anders was er ongetwijfeld burgerinspraak over het verdrag afgedwongen en dát is niet de bedoeling natuurlijk. Helpen om CETA te stoppen is wraak nemen voor de moord op het referendum. Als D'66 ons uit het stemhokje verjaagt, dan brengen we de strijd toch gewoon naar de straat? AAAAAANVALLUUUUUUUUHHHH!

Bonusargument: Als je op GS het CETA-dossier inkijkt, begint dat met topics over een Canadees penthouse.

Die gele zuil moet nog ff naar groen bewegen